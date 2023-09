Diretor de marketing do São Paulo faz balanço da gestão e aponta melhorias do clube

"Estamos fazendo um trabalho para recolocar o São Paulo onde ele deve estar. O São Paulo é uma das grandes marcas do futebol brasileiro e estava aquém disso. Então, nós fazemos um trabalho de reconstrução na área do marketing também. Achamos que está bom, mas ainda podemos fazer mais e vamos fazer mais até o fim do ano. Eu espero anunciar novidades até o fim de dezembro", disse o diretor.

A novidade que a torcida do São Paulo mais espera é a troca da fornecedora de material esportivo da equipe. Após anunciar o fim da parceria com a Adidas ao término do contrato, no fim deste ano, o Tricolor abriu caminho para o acerto com a New Balance para 2024.