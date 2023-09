Diego Souza marca em reestreia, Sport vence ABC e assume a liderança da Série B

Nesta sexta-feira, o Sport venceu o lanterna ABC, por 1 a 0, no Frasqueirão, com gol de Diego Souza, que fez sua reestreia pelo clube. Com este resultado, o Rubro-Negro chega a 50 pontos e assume a liderança da Série B.

A euipe fica a um ponto na frente do que o Vitória, que duela com o Avaí neste domingo, no Barradão. O ABC segue amargando a última posição, com 16 pontos.

As equipes agora voltam a campo para a disputa da 29ª rodada da Série B. O Sport duela com o Londrina, no próximo sáabdo, dia 23, às 20h45 (de Brasília), contra o Londrina, na Ilha do Retiro. Já o ABC tem compromisso com o Novorizontino no dia 25, no Jorge de Biasi.