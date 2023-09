Corinthians tem alto número de finalizações sofridas como visitante; veja estatísticas

O número de finalizações sofridas do Corinthians como visitante nos últimos jogos é impressionante. A defesa da equipe vem sendo questionada pelos torcedores, especialmente quando o time sai da Neo Química Arena.

Segundo a plataforma Sofascore, o Timão sofreu 150 finalizações somando os números dos últimos sete compromissos como visitante. Nesse período, o time perdeu três jogos e empatou outros três. Na última quinta-feira, o conjunto alvinegro perdeu para o Fortaleza por 2 a 1, na Arena Castelão.

A última vitória do Corinthians como visitante aconteceu no dia 18 de julho, contra o Universitario, pela Copa Sul-Americana. Na ocasião, o Timão venceu por 2 a 1 os peruanos no estádio Monumental U.