Conmebol sorteia grupos da primeira fase da Libertadores feminina

Nesta sexta-feira, a Conmebol sorteou os grupos da Libertadores feminina, que acontece entre os dias 5 a 21 de outubro, na Colômbia. Palmeiras (atual campeão da competição), Corinthians (tetracampeão consecutivo do Brasileirão) e Internacional (vice-campeão do Brasileiro em 2022) serão os representantes do Brasil no torneio continental.

O Verdão já sabia a qual grupo ele pertenceria antes mesmo do sorteio. Como atual campeão, o Palmeiras é o cabeça de chave do Grupo A. Outro cabeça de chave será o Corinthians, que ficou no Grupo C. Já o Internacional, por outro lado, figura no Grupo D.

A primeira etapa da Libertadores feminina, conta com 16 clubes divididos em quatro grupos. Os dois melhores de cada grupo avançam à fase eliminatória, que será disputada em jogo único até a grande decisão.