Com um a mais, Palmeiras vence Goiás no fim e diminui vantagem do Botafogo na liderança do Brasileirão

Em um jogo sonolento ? na maior parte do tempo ? na fria noite paulistana de sexta-feira (15), o Palmeiras só foi vencer o Goiás aos 50 minutos da etapa final, com gol de Breno Lopes. A partida, terminada em 1 a 0, aconteceu no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o Verdão chegou aos 44 pontos na vice-liderança da tabela de classificação da competição nacional. A equipe alviverde diminuiu, ainda que provisoriamente, a vantagem do Botafogo. O Esmeraldino estacionou nos 25 pontos, ainda lutando para se afastar da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai até Porto Alegre para enfrentar o Grêmio, às 21h30 (de Brasília) da quinta-feira. O Goiás, por sua vez, recebe o Flamengo no Estádio da Serrinha, no dia anterior, às 19h.