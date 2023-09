São Paulo inicia preparação para final com James e Welington de volta

O elenco do São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda na tarde desta sexta-feira, após retornar de Porto Alegre, onde foi derrotado pelo Internacional, e deu início à preparação para a grande final da Copa do Brasil, diante do Flamengo. O primeiro jogo da decisão será neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã.

A programação de Dorival Júnior era realizar uma atividade no CT do Grêmio, na última quinta, mas a a forte chuva que caiu no Rio Grande do Sul impediu que o time trabalhasse em campo. Os atletas, portanto, exerceram um trabalho físico na academia do hotel que a delegação estava concentrada.

Hoje, a comissão de Dorival iniciou o dia comandando um treino treino de posse de bola em espaço reduzido, seguido de um trabalho de 11 contra 11, com ajustes táticos.