Com mudanças, Diniz esboça Fluminense para o clássico com o Vasco; veja o provável time

O técnico Fernando Diniz esboçou a equipe do Fluminense que vai a campo para o clássico contra o Vasco, neste sábado, às 16 horas (de Brasília) no Nilton Santos. A partida é válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para esta partida, o treinador tem problemas para escalar a equipe: o lateral-direito Samuel Xavier está suspenso pelo terceiro cartão amarelo sofrido diante do Fortaleza . Além dele, os meias Paulo Henrique Ganso e Leo Fernández são dúvidas por conta de lesão.

O Tricolor Carioca, no entanto, vive a expectativa de contar com a presença do lateral-esquerdo Marcelo diante do Cruzmaltino. O experiente jogador se recuperou de contusão na coxa e vem treinando normalmente com o restante do elenco. Além dele, o zagueiro Nino, o volante André e o meia-atacante Jhon Arias retornaram de suas seleções e ficam à disposição.