Caíque França brilha, e Ponte Preta fica no empate com o Vila Nova pela Série B

Com defesas importantes, o goleiro da Ponte Preta, Caíque França, foi o responsável pela igualdade de um 1 a 1 placar no duelo entre Vila Nova e Ponte Preta, pela 28ª rodada da Série B. Juan Christian marcou para o time da casa, no Estádio OBA, em Goiânia, enquanto Eliel fez para os visitantes.

O resultado deixa o Vila Nova no G4, na quarta posição, com 46 pontos, apenas um a menos que o Novorizontino, que ainda entra em campo nesta rodada, contra o Caerá, na segunda-feira. Enquanto a Ponte Preta fica com 33, na 14ª posição.

Pela 29ª rodada, o Vila Nova volta a campo na terça-feira, quando enfrenta o Sampaio Corrêa, às 21h30 (de Brasília), no Castelão. Já a Ponte Preta duela com o Mirassol, no Moisés Lucarelli às 19 horas da próxima sexta-feira.