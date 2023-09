Breno Lopes provoca torcida do Palmeiras após gol e recebe resposta depois de apito final: "Presta atenção"

O Palmeiras só foi vencer o Goiás nos acréscimos do segundo tempo nesta sexta-feira (15). No Allianz Parque, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, Breno Lopes marcou o tento que deu a vitória ao Alviverde contra o Esmeraldino por 1 a 0 na fria noite paulistana.

Depois do gol, o muito criticado Breno Lopes provocou a Mancha Verde, principal torcida organizada do clube palestrino. Entre muitos gestos de desabafo, em um deles, o atacante mostrou os ouvidos para os presentes no setor. Todo o elenco do Palmeiras correu para 'abafar' a situação e comemorar o tento.