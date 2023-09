Brasil estreia no Pré-Olímpico feminino de vôlei: veja onde assistir aos jogos

"O Sul-Americano foi muito positivo. Recebemos uma energia incrível do público. Na sequência, fizemos bons treinos na aclimatação no Japão. Vi uma evolução grande do grupo. Tivemos sessões de treinamento muito boas na quadra, e uma parte física bem feita. Os jogos-treino contra as equipes japonesas foram importantes. Evoluímos no sistema defensivo e o nosso saque está mais agressivo", analisou Gabi.

O técnico José Roberto Guimarães considera o Pré-olímpico com uma exigência muito forte. "Vamos encontrar dificuldades e temos que saber superá-las. É uma competição para pensar jogo a jogo. Já começamos contra a Argentina, um adversário que tem evoluído na América do Sul. Temos que subir degrau por degrau para trazer essa classificação", afirmou.

Jogos e onde assistir ao Brasil no Pré-Olímpico

16/9 (sábado) - Brasil x Argentina às 4h- TV Globo e sportv 2

17/9 (domingo) - Brasil x Peru às 4h - sportv 2

19/9 (terça-feira) - Brasil x Bulgária às 4h - sportv 2