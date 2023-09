Botafogo divulga lista de relacionados para confronto contra o Atlético-MG; confira

Líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo encara o Atlético-MG, neste sábado, com o objetivo de ampliar ainda mais a vantagem na ponta da tabela. Com 51 pontos, dez a mais que o vice-líder Palmeiras, o Fogão vai até Belo Horizonte com o time praticamente completo.

Relacionados para o jogo com o Atlético-MG, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/orVkpC4U7Q