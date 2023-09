Bia Haddad é superada pela tcheca Krejcikova e cai nas quartas em San Diego

A brasileira Beatriz Haddad Maia se despediu do WTA 500 de San Diego na última quinta-feira. A 20ª do mundo acabou sendo derrotada nas quartas de final pela tcheca Barbora Krejcikova, 13ª do ranking, com parciais de 6/4 e 6/3.

Desgastada das duas últimas vitórias no torneio, Bia sentiu o cansaço durante o confronto e não conseguiu impedir a adversária de dominar a partida. A paulistana chegou a estar perdendo por 5 a 1 no primeiro set, conseguindo melhorar só no fim.