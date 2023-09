Bayern cede empate no fim contra o Bayer Leverkusen e perde liderança da Bundesliga

Com 11 minutos da segunda etapa, Harry Kane teve oportunidade para virar o jogo para o Bayern. Após bom passe, Muller dominou e deixou a bola com o camisa 9, que finalizou. Bem posicionado, Hradecky fez mais uma boa defesa para evitar o segundo gol dos bávaros.

O segundo tempo reservou menos emoções, mas novamente as grandes chances perdidas por ambas as equipes persistiram. Com 33 minutos do segundo tempo, Wirtz fez ótima jogada, driblou dentro da área e quase virou para o Leverkusen ao chutar na trave. Depois, Musiala saiu em velocidade e quase marcou o segundo do Bayern. Em seguida, os visitantes tiveram mais uma chance, mas Ulreich fez grande intervenção para manter o 1 a 1 no marcador.

Aos 40 minutos, já no fim do jogo, Goretzka decidiu para o Bayern de Munique. Do lado esquerdo, Tel, que havia acabado de entrar, cruzou e Goretzka finalizou de primeira para virar em 2 a 1. Palacios, de pênalti, já nos acréscimos, deixou tudo igual e fechou o placar em 2 a 2.

Nos acréscimos, Upamecano ainda marcou após sobra na grande área, mas o gol foi anulado por impedimento.