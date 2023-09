Barcelona x Real Betis: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Espanhol

O Barcelona quer seguir a caça ao líder do Campeonato Espanhol. Os catalães, atuais campeões do torneio, recebem o Real Betis, no Olímpico, às 16 horas (de Brasília), pela quinta rodada do torneio. O duelo terá transmissão do canal ESPN e da plataforma de streaming Star+.

A equipe comandada por Xavi tem dez pontos e está na terceira colocação, atrás de Real Madrid, líder, e Osasuna, segundo colocado. Do outro lado, o Betis tem sete pontos e está na oitava posição.

Caso vença, poderá dormir na liderança, já que a equipe de Madrid, que tem 12 pontos, joga apenas no sábado, contra a Real Sociedad, enquanto o Girona, também com dez, entra em campo na segunda-feira contra o Granada.