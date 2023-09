Atual campeão, Brasil cai em grupo da Inglaterra na Copa do Mundo sub-17

Em sorteio realizado nesta sexta-feira, na sede da FIFA, em Zurique, na Suíça, a Seleção Brasileira sub-17 caiu no mesmo grupo de Irã, Nova Caledônia e Inglaterra pela Copa do Mundo da categoria. Atual campeão do torneio, o Brasil estreia no dia 11 de novembro.

O Mundial sub-17 será disputado na Indonésia, nas cidades de Bandung, Surakarta, Surabaya e Jakarta. A abertura da competição será no dia 10 de novembro, e a grande final está marcada para 2 de dezembro.

A Seleção Brasileira está em busca do quinto título mundial da categoria, depois de ter conquistado pela última vez em 2019. O Brasil é treinado pelo técnico Phelipe Leal, que conquistou o torneio Sul-Americano sub-17 em abril deste ano, e teve os artilheiros Rayan, do Vasco, e Kauã Elias, do Fluminense.