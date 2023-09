Atlético-MG x Botafogo: informações, prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

No estádio mais bonito do mundo, Fogão realiza último treino antes do jogo com o Atlético-MG. Tudo pronto! ???? #VamosBOTAFOGO

? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/wqW5Ph5ZWV

? Botafogo F.R. (@Botafogo) September 15, 2023

Se o Botafogo sonha em seguir forte na liderança, o Atlético tem planos um pouco mais modestos. O time, que vem de empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, no Sul, aparece com 31 pontos, tentando se aproximar da zona de classificação da Copa Libertadores. O técnico Luiz Felipe Scolari sabe que é importante somar pontos dentro de casa para o time brigar por uma vaga na próxima competição continental.

"Estamos vindo de um empate em que pelas circunstâncias não foi ruim. Mas agora temos que aproveitar um jogo em casa para buscarmos o resultado e subirmos na tabela de classificação", disse Felipão.