Atacante do Santos valoriza campanha no Paulistão feminino e projeta clássico na semi

"É a segunda vez que eles conseguem me assistir no estádio. Foi muito bom isso, fiquei muito feliz pela presença deles. A saudade fala alto às vezes, mas eles sabem que estou realizando meu congo aqui no Santos. Espero que eles consigam acompanhar sempre que possível", contou.

O Santos terminou a primeira fase do Paulistão feminino com 26 pontos conquistados em 11 jogos. São oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota em toda competição. Foram 24 gols marcados e apenas 7 sofridos.

"Sabemos da importância de se classificar bem, ainda mais em um campeonato tão competitivo. Conseguimos uma boa campanha e isso era fundamental para nos dar confiança, fico feliz com nosso desempenho nessa primeira fase. Agora é trabalhar e manter o foco nas decisões que virão", disse Jourdan.

Agora as sereias da Vila irão enfrentar o São Paulo na semifinal. As duas equipes chegaram a se enfrentar na quarta rodada do Paulista. Na ocasião, o Santos saiu vitorioso por 2 a 1, de virada, na Arena Barueri.