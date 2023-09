Após vitória contra o São Paulo, Internacional retorna aos treinos já de olho no Athletico-PR

O elenco do Internacional se reapresentou no CT Parque Gigante na manhã desta sexta-feira para dar início à preparação para o duelo contra o Athletico-PR. A partida, válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece na próxima quinta-feira (21), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada.

Após vencer o São Paulo, de virada, por 2 a 1, na última rodada do torneio nacional, o grupo colorado ganhou folga na última quinta-feira. No entanto, o time já voltou aos treinos de olho no confronto contra o Furacão, para o qual a equipe precisará viajar para Curitiba.

Nos trabalhos desta sexta-feira, os atletas do Inter que jogaram por mais de 45 minutos contra o Tricolor paulista realizaram atividades físicas, além de corridas ao redor do campo. Os demais jogadores, por sua vez, foram ao gramado para fazer trabalhos com bola.