Após rescindir com o Sion, Balotelli acerta retorno para clube turco

Mario Balotelli has just signed in as new Adana Demirspor player on free deal ? contract terminated at Sion ?????

Balotelli returns to his former Turkish club. pic.twitter.com/w3M0cuF8Et

? Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2023

Desde que deixou o Nice rumo ao Olympique de Marselha, em janeiro de 2019, Balotelli não consegue ter sequência e pena para ficar mais de um ano no mesmo time. Quando optou por sair do clube francês, colecionou passagens por Brescia e Monza, ambos da Itália, e então atuou pelo Adana Demirspor, da Turquia até chegar ao Sion.

No Brasil, Mario Balotelli foi especulado principalmente no Flamengo, mas essa ideia nunca foi para frente. Sua passagem de maior destaque foi na Inter de Milão, entre 2007 e 2010, após subir da base. Pelo clube italiano, o atacante conquistou três Campeonatos Italiano, uma Copa da Itália, uma Supercopa da Itália e uma Champions League. O atleta também vestiu as camisas de Liverpool, Milan e Manchester City.