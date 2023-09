Após derrota para Fortaleza, Luxemburgo garante que Corinthians vai ser "diferente" na Sul-Americana

O técnico Vanderlei Luxemburgo garantiu que o Corinthians vai ser um time "diferente" na semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Fortaleza. A equipe entrou em campo modificada para encarar o próprio Leão do Pici, nesta quinta-feira, e saiu derrotada por 2 a 1.

Luxemburgo deu a entender que o Timão terá o retorno de jogadores importantes para a Sul-Americana, como Renato Augusto, Fagner, Fábio Santos e Rojas, que nem viajaram com a delegação nesta quinta. Veríssimo, com problema físico, e Maycon, suspenso, também não atuaram. O treinador também garantiu que o Timão vai competir de forma diferente, até por se tratar de um jogo eliminatório.

"Eu não tenho dúvida nenhuma que vamos ser um time diferente. Um jogador faz diferença, imagina seis. Não tenho dúvidas que vamos entrar para a semifinal com condições de chegar à final, como Corinthians. Vai ser dessa forma. Hoje, faltou um pouco mais de vontade, de sofrer pela derrota. A vitória vem com o sofrimento de não querer a derrota. O Corinthians é dessa forma. Jogar no Corinthians requer determinação, e vai ser dessa forma. Estou satisfeito no Corinthians, é um trabalho difícil de ser feito. Vamos chegar em uma semifinal de competição de maneira diferente", garantiu Luxa em entrevista coletiva.