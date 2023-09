América-MG cede empate ao Cuiabá e perde chance de encostar no Santos no Z4

As duas equipes voltam a campo na próxima semana, pela 24ª rodada do Brasileirão. Na terça-feira, o América-MG encara o Red Bull Bragantino, no Independência, às 21h30 (de Brasília). No sábado (23), o Cuiabá enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV, às 21h.

O primeiro tempo foi muito movimentado desde o início, com as duas equipes propondo o jogo. O América começou melhor e abriu o placar com apenas 11 minutos. Após cruzamento na área, Rodriguinho aproveitou a sobra na área, ajeitou e finalizou rasteiro no canto esquerdo de Walter, que não alcançou a bola.

O gol colocou fogo na partida e o Cuiabá saiu na busca pelo empate, o que abriu espaços para os visitantes. Em contra-ataque, aos 31 minutos, Felipe Azevedo disparou pela esquerda, cortou para dentro e bateu colocado, no ângulo direito para ampliar a vantagem com um golaço.

O Cuiabá, por sua vez, não se abalou e descontou aos 38. Deyverson foi derrubado e o árbitro marcou pênalti. O atacante cobrou com força no canto esquerdo e diminuiu. O gol deu ânimo aos donos da casa e abalou o América. Aos 40, em um momento de desatenção da defesa do Coelho, Wellington Silva roubou a bola na área adversária e finalizou cruzado para deixar tudo igual.

O segundo tempo foi todo do Cuiabá, que teve muito mais volume de jogo e criou boas oportunidades, mas parou em grandes defesas de Cavichioli. O América tinha muita dificuldade de sair jogando e ficou ainda mais difícil depois que Danilo Avelar foi expulso, aos 31 minutos, por acertar chute em Matheus Alexandre. Os donos da casa dominaram a posse da bola pelo restante do jogo, mas não conseguiram evitar o empate.