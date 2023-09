Amazonas x Volta Redonda e São Bernardo x São José: veja onde assistir e mais detalhes dos jogos pela Série C

Pela terceira rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, dois jogos movimentam o sábado (16). O Amazonas recebe o Volta Redonda na Arena da Amazônia, em Manaus, às 18 horas (de Brasília). Os clubes buscam a classificação para a Série B.

Onde assistir: As plataformas de streaming DAZN, Nosso Futebol e Nosso Futebol+ transmitem o confronto.

As duas equipes estão em situações opostas na tabela do Grupo C. Após dois jogos, o líder é o Volta Redonda, com quatro pontos conquistados. A equipe do Rio de Janeiro tem uma vitória e um empate até aqui, com três gols marcados e dois sofridos. O time chega confiante após vencer o Botafogo-PB, em casa, por 2 a 1.