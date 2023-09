Aguirre tem pior início entre todos os técnicos do Santos na gestão Rueda

O começo de Diego Aguirre não vem sendo como o Santos gostaria. O técnico está enfrentando dificuldades para conquistar bons resultados dentro de campo. Até o momento, são quatro derrotas e apenas uma vitória em cinco partidas. Ou seja, ele tem um aproveitamento de somente 20%. Considerando os cinco primeiros embates de todos os treinadores da gestão de Andrés Rueda, este é o pior aproveitamento.

Até então, o pior era Fábio Carille, com três empates e duas derrotas. O técnico só venceu a sua primeira no Alvinegro Praiano na sexta partida. O aproveitamento é até igual ao de Aguirre, mas, com o uruguaio, o saldo de gols é pior (-10 contra -4).