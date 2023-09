Torcida do Vasco esgota ingressos para o clássico contra o Fluminense no Nilton Santos

Após o duelo com o Fluminense, o Vasco voltará a contar com sua torcida na sua casa. Isso porque o Gigante da Colina assinou um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Justiça Estadual aprovou o acordo que prevê a liberação de público em São Januário.

Diante disso, a partida diante do Coritiba, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro, será a primeira com torcedores cruzmaltinos desde o dia 22 de junho, na derrota por 1 a 0 para o Goiás. Na ocasião, torcedores do Vasco protestaram diante da derrota arremessando sinalizadores no campo e promovendo tumultos nas arquibancadas. Os jogadores do Gigante da Colina tiveram que deixar o campo escoltados pela Polícia Militar e atletas do Esmeraldino ficaram em campo até a confusão ser contida.

Com 17 pontos e ocupando atualmente a 18ª colocação do Brasileirão, o Vasco precisa somar pontos para se manter vivo na briga para deixar a zona de rebaixamento. O Gigante da Colina tem cinco pontos de desvantagem em relação ao Bahia, primeiro time fora do Z-4.