Serginho Chulapa deixa prisão com ajuda financeira do Santos

O ex-jogador Serginho Chulapa, que foi preso nesta quarta-feira na Baixada Santista por conta do não pagamento de pensão alimentícia, foi liberado nesta quinta após a quitação da dívida. O Santos, clube pelo qual o ex-atacante fez história, ajudou-o a realizar este pagamento.

Por ser considerado um ídolo eterno do Peixe, o Alvinegro Praiano paga a Chulapa um auxílio mensal. O clube, que se colocou à disposição do ex-atleta, decidiu antecipar três meses deste pagamento para ajudar o ex-jogador a pagar a pensão e deixar o presídio, segundo o advogado dele, Claudio Aparecido. Este valor gira em torno de R$ 25 mil, de acordo com o Uol.

Depois de ser levado à Central de Polícia Judiciária de Santos, Chulapa passou a quarta-feira preso após ser cumprido um mandado de prisão contra o ex-jogador expedido pela Vara de família de Catanduva, segundo nota oficial da Secretaria de Segurança Pública.