Sem Veríssimo e com Pedro, Corinthians está pronto para enfrentar o Fortaleza; veja escalações

O Corinthians está definido para enfrentar o Fortaleza, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão. O técnico Vanderlei Luxemburgo optou por mandar a campo um time com três zagueiros, mudando a formação que vinha sendo utilizada, mas sem Lucas Veríssimo. Já o jovem Pedro volta a jogar depois de quase dois meses sendo preterido.

O lateral Léo Mana, que se fixou recentemente no profissional, vai atuar como titular na ala direita, enquanto Méndez irá compor o trio de zaga com Gil e Caetano. Pedro formará dupla de ataque com Yuri Alberto.

Assim, o Corinthians está escalado com: Cássio; Bruno Méndez, Gil e Caetano; Léo Mana, Gabriel Moscardo, Giuliano, Ruan Oliveira e Matheus Bidu; Pedro e Yuri Alberto.