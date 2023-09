Sem tempo hábil, São Paulo não conclui venda de Welington para o CSKA; veja detalhes

O lateral esquerdo Welington ficará no São Paulo. O Tricolor estava muito perto de concluir a venda do jogador para o CSKA Moscou, da Rússia, mas o negócio não foi selado a tempo do fim da janela de transferências no país europeu.

Segundo apurou a Gazeta Esportiva, a negociação não foi fechada por conta de alguns trâmites burocráticos para a obtenção do TMS. Por conta do fuso horário, a as partes precisavam chegar a um acordo até, no máximo, 18h (de Brasília), o que não aconteceu.

Sem tempo hábil para se transferir à Europa, Welington fica à disposição de Dorival Júnior para as finais da Copa do Brasil. Os jogos estão marcados para os dois próximos domingos, diante do Flamengo, no Maracanã e no Morumbi, respectivamente.