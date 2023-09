Seleções masculina e feminina de basquete são convocadas para os Jogos Pan-Americanos

Já pela equipe feminina, o técnico João Camargo também convocou 12 altetas, todas atuando no Brasil, para buscar o quinto título, conquistado pela última vez em Lima 2019. Débora Costa (SESI Araraquara), Maria Albiero (Ituano), Ana Beatriz Oliveira (Unimed/Campinas), Carina dos Santos (Unimed/Campinas), Gabriella Soares (SESI/Araraquara), Leila Zabani (Ituano), Emanuely de Oliveira (SESI/Araraquara), Vanessa Sassá (Santo André), Aline Moura (SESI/Araraquara), Licinara Bispo (Unimed/Campinas), Érika de Souza e Mariana Dias (Ituano) são as convocadas.

Participam dos Jogos Pan-Americanos: Brasil, República Dominicana, México, Porto Rico, Panamá, Argentina, Chile e Venezuela. O sorteio das chaves acontece no dia 22 de setembro.

Pela fórmula de disputa, serão dois grupos com quatro equipes em cada. As seleções jogam dentro das chaves e as duas melhores avançam às semifinais. Terceiro e quarto jogam partidas de reclassificação.