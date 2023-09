Seleção conhece arena e faz último treino antes da estreia no Pan-Americano de judô

A Seleção Brasileira de judô está no Canadá para a disputa do Campeonato Pan-Americano e Oceania de Calgary 2023, que começa nesta sexta-feira. Na véspera da competição, a delegação brasileira teve a oportunidade de treinar no tatame onde acontecerão as disputas, no Markin Macphail Centre, um centro de treinamento olímpico que recebeu os Jogos Olímpicos de Inverno em 1988.

"A gente deu mais uma soltada para tirar toda a carga do vôo, os últimos ajustes para dar uma suada logo que já tem pesagem. Foi mais para dar uma movimentada. O treino em si a gente já fez cada um no seu clube, chegamos bem preparados e vamos para cima, torcendo pro Brasil sair daqui com muitos ouros", comentou Daniel Cargnin (73kg), que é tricampeão pan-americano no 66kg, mas ainda busca sua primeira medalha continental no 73kg.

Em 2022, ele sentiu uma lesão no Pan de Lima, e foi poupado da disputa pelo bronze, terminando em quinto lugar.