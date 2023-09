São Paulo: veja como e quando retirar ingressos físicos para as finais da Copa do Brasil

O São Paulo divulgou na noite da última quarta-feira como será a programação para efetuar a troca de ingressos para as finais da Copa do Brasil, diante do Flamengo. O primeiro jogo acontece neste domingo, no Maracanã, enquanto a volta está marcada para o dia 24, no Morumbi. Ambas as partidas serão às 16h (de Brasília).

Os torcedores que adquiriram bilhetes para o duelo de ida da decisão terão três dias para retirar os ingressos físicos. As trocas começaram nesta quinta-feira, no Portão 17B do Morumbi (Avenida Giovanni Gronchi), entre 10h e 20h, e se estendem até o sábado.

O processo para o segundo confronto também se iniciou nesta quinta, na bilheteria do Portão 3 do estádio são-paulino (Avenida Jules Rimet), das 10h até as 20h. A retirada poderá acontecer até o dia 23, um dia antes da partida.