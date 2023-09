São Paulo se acostuma a 'ressuscitar' rivais no Campeonato Brasileiro

O São Paulo tem se acostumado a "ressuscitar" rivais no Campeonato Brasileiro. O último clube que acabou se beneficiando de enfrentar o Tricolor foi o Internacional, que nesta quarta-feira (13) saiu de campo com a vitória, de virada, por 2 a 1, pela 23ª rodada da competição por pontos corridos.

Até então o Internacional ainda não havia vencido no Campeonato Brasileiro sob o comando de Eduardo Coudet. E a situação parecia que não iria mudar nesta quarta-feira, já que Calleri abriu o placar para o São Paulo em cobrança de pênalti. No segundo tempo, porém, o Colorado reagiu e conseguiu a virada, conquistando seu primeiro triunfo no torneio nacional após sete partidas.

Coudet reestreou como treinador do Internacional contra o Red Bull Bragantino, em julho deste ano. Desde então, o argentino havia somado quatro empates e três derrotas pelo Brasileirão, conquistando a primeira vitória após quase dois meses de trabalho.