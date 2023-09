São Paulo fica próximo de vender lateral Welington ao CSKA, da Rússia

O São Paulo está próximo de vender o lateral esquerdo Welington para o CSKA Moscou, da Rússia. O negócio tem caminhado nas últimas horas e deve ser fechado ainda nesta quinta-feira.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, a proposta do CSKA é por 70% dos direitos econômicos do jogador. As duas partes têm pressa para chegar a um acordo, já que a janela de transferências no país europeu termina nesta quinta.

Se a negociação for sacramentada, Welington não jogará as finais da Copa do Brasil pelo São Paulo. Os jogos estão marcados para os dois próximos domingos, diante do Flamengo, no Maracanã e no Morumbi, respectivamente.