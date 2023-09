São Paulo anuncia fim de parceria com a Adidas; contrato se encerra no fim do ano

Com isso, o clube procura por uma nova fornecedora para firmar um novo acordo. A New Balance é apontada como umas das favoritas para substituir a Adidas, já que a equipe do Morumbi conseguiria maior atenção da empresa. Atualmente, a marca só patrocina o Bragantino no Brasil.

O São Paulo também informou que os uniformes da atual temporada seguirão disponíveis para as vendas nas lojas oficiais do clube e da Adidas até o fim do estoque.

O atual contrato de fornecimento de material esportivo foi firmado pela antiga gestão, do ex-presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. A insatisfação aumentou com o passar dos anos por problemas como os valores do contrato e falhas na distribuição das peças.

Confira o comunicado oficial do São Paulo:

Após cinco anos de parceria, o São Paulo Futebol Clube e a adidas não renovarão o acordo de fornecimento de material esportivo em vínculo a ser encerrado ao fim de 2023.