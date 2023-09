Santos venceu apenas um dos últimos quatro jogos contra o Cruzeiro em São Paulo

O resultado, aliás, garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2020 para a então equipe de Jorge Sampaoli. O time encerrou o Brasileirão de 2019 na vice-liderança.

Classificação e jogos Brasileirão

No retrospecto geral, a Raposa também leva a melhor, com 30 vitórias, 20 empates e 25 derrotas em jogos contra o Peixe em São Paulo.

Nesta quinta-feira, portanto, o Alvinegro Praiano tenta melhorar os seus números contra os rivais para não se complicar no Campeonato Brasileiro.

O Santos entrou na rodada na 17ª colocação, com 21 pontos, um a menos que o Bahia, o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Cruzeiro está em 12º, com 26.

A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 19h (de Brasília), pela 23ª rodada do Brasileirão.