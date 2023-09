Santos terá Nonato titular e reforços no banco contra o Cruzeiro; veja escalações

Do outro lado, o técnico Zé Ricardo, que está estreando no comando do Cruzeiro, montou o seu time com: Rafael Cabral; William, Neris, Castan e Marlon; Jussa, Lucas Silva e Mateus Vital; Wesley, Arthur Gomes e Gilberto.

A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 19 horas (de Brasília).

O jogo desta quinta-feira é de suma importância para o Santos, que busca se recuperar no Brasileirão após sofrer duas derrotas seguidas, para Atlético-MG e América-MG, ambas fora de casa.

No momento, o Peixe o está na 17ª colocação, com 21 pontos, um a menos que o Bahia, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Cruzeiro está em 12º, com 26.