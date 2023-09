Santos homenageia Cosmo Damião e muda nome de arquibancada da Vila Belmiro

Classificação e jogos Brasileirão

Além disso, uma placa foi descerrada com as presenças do coordenador de futebol do Santos, Alexandre Gallo, e representantes da Torcida Jovem, que receberam uma placa como lembrança da data histórica.

Integrantes da torcida, aliás, entraram em campo com uma bandeira em homenagem ao "eterno presidente", como era conhecido. Além disso, os jogadores do Peixe usaram uma faixa de luto na manga esquerda.

Cosmo Damião morreu no dia 9 de setembro, aos 67 anos, após passar uma semana internado em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).