Santos é atropelado pelo Cruzeiro na Vila e amarga terceira derrota seguida no Brasileirão

Assim, o jogo ficou bem morno na Vila Belmiro. Até que, aos 39 minutos, o Cruzeiro abriu o placar. Matheus Jussa aproveitou cobrança de escanteio de Lucas Silva e cabeceou no cantinho para colocar os mineiros na frente.

Em desvantagem, o Peixe tentou partir para uma pressão no final da primeira etapa, mas nada conseguiu fazer para alterar o placar.

2º tempo

Na volta do intervalo, o Santos entrou em campo mais aceso. Com menos de um minuto, Marcos Leonardo dominou na entrada da área e bateu rasteiro para a defesa de Rafael. No lance seguinte, o camisa 9 fez linda jogada individual pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola, porém, passou por todo mundo e se perdeu pela lateral.

Do outro lado, o Cruzeiro passou a esfriar o jogo para tentar abafar a pressão. E a estratégia deu certo. O time de Zé Ricardo passou a controlar a posse de bola e, com o tempo, foi se lançando ao ataque. Aos 23, Machado recebeu ótimo passe dentro da área e bateu com muito perigo à direita de João Paulo.

No minuto seguinte, nada impediu o segundo tento celeste. Mendoza perdeu a bola no meio de campo e viu Nikão enfiar ótimo passe para Bruno Rodrigues. O atacante saiu cara a cara com João Paulo e tocou na saída do goleiro para estufar as redes.