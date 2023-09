Rodrigo Fernández recebe terceiro amarelo e desfalca o Santos contra o Bahia

Classificação e jogos Brasileirão

Rodrigo Fernández vem sendo titular absoluto desde a chegada do técnico Diego Aguire. Para a vaga do uruguaio, o comandante conta com Tomás Rincón e Camacho.

O Santos encara o Bahia na segunda-feira, fora de casa, em confronto direto da 24ª rodada do Brasileirão. A bola rola no gramado da Fonte Nova, em Salvador (BA), a partir das 20 horas (de Brasília).

Com o revés para o Cruzeiro, o Alvinegro Praiano amargou a sua terceira derrota seguida na temporada. Assim, o time segue na 17ª colocação da liga, com 21 pontos, três a menos que o Goiás, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento.