Renê exalta reação do Internacional no segundo tempo e comemora gol da vitória sobre o São Paulo

O Internacional encerrou um jejum de dez jogos sem vencer pelo Brasileirão nesta quarta-feira ao bater o São Paulo, de virada, por 2 a 1, no Beira-Rio. Autor do segundo gol do Colorado, Renê, que anotou seu primeiro gol com a camisa do Inter, celebrou a reação do time comandado por Eduardo Coudet no segundo tempo.

"Queria muito fazer esse gol para o meu filho, mas confesso que na hora ali acabei até mais feliz pela vitória do momento. A gente entrou no vestiário meio de cabeça quente, sabia que não tínhamos jogado praticamente o que queria no primeiro tempo, mas graças a Deus fui feliz, acertei um gol que eu vinha um tempo treinando, esperei esse momento. A equipe está de parabéns pela postura do segundo tempo, acredito que esse é o nosso espírito, essa é a nossa equipe. Continuar nessa pegada eu acredito que vamos longe esse ano", declarou em entrevista ao Premiere.

O Internacional saiu atrás do placar, quando Calleri, de pênalti, abriu o placar para o São Paulo. O time da casa deixou tudo igual aos 13 minutos do segundo tempo, com Bustos. 11 minutos depois Renê recebeu de Alan Patrick e mandou o chute de longe para o fundo da rede de Rafael.