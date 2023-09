Piquerez fala em respeito ao Goiás e destaca "mês importante" para o Palmeiras

O Palmeirasjá encerrou a preparação para enfrentar o Goiásnesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília) no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Brasileirão. Contra o Esmeraldino, o Verdão está há três jogos sem perder, incluindo duas vitórias seguidas e um 5 a 0 no último confronto, no primeiro turno desta edição da Série A.