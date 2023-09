Perfil do Maracanã divulga imagens do gramado do estádio antes da final da Copa do Brasil

Desde então, o estádio passa por uma operação intensa com o objetivo de melhorar o gramado, que causou uma má impressão na vitória do Vasco por 1 a 0 sobre o Atlético-MG.

Durante o fechamento, Fluminense e Flamengo não conseguiram mandar jogos no local. O Tricolor precisou jogar contra o Fortaleza no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no dia 3 de setembro. Já o Rubro-Negro levou o duelo diante do Athletico-PR para o Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

O estádio voltará à ativa no domingo, quando recebe a primeira final da Copa do Brasil. A volta acontece uma semana depois, no dia 24, às 16h, no Morumbi.

A deterioração do gramado é fruto das 55 partidas realizadas no Maracanã apenas neste ano, o que faz dele o estádio mais utilizado no país em 2023. Além da Copa do Brasil, ele também será o palco da grande decisão da Libertadores, marcada para 4 de novembro.