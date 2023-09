Paulistas levam vantagem sobre cariocas em finais de Copa do Brasil; veja retrospecto

Apesar da volta ter sido no Rio de Janeiro, a final foi decidida em São Januário, estádio do Vasco. No entanto, como o Paulista tinha a vantagem no agregado, e a partida terminou em 0 a 0, o clube de Jundiaí ficou, também, com seu primeiro e único título de Copa do Brasil de sua história.

?Há 16 anos, Paulista conquistava a @CopadoBrasil sobre o Fluminense! Após vencer o jogo de ida por 2 a 0 no Jayme Cintra, o Galo empatou sem gols em São Januário e levou o título inédito para Jundiái.#FutebolPaulista #BaúDoPaulistão #CopaDoBrasil ?Reprodução/Agência O Globo pic.twitter.com/ynfiAvjEs3 ? Paulistão (@Paulistao) June 22, 2021

2022: Flamengo x Corinthians

A final mais recente da Copa do Brasil foi marcada pela única vez que um time carioca venceu um paulista e ficou com o título. No dia 12 de outubro de 2022, os times de Vítor Pereira e Dorival Júnior ficaram frente a frente na Neo Química Arena. Os mais de 46 mil torcedores que foram acompanhar o duelo, no entanto, presenciaram um 0 a 0, e a partida ficou aberta para o jogo da volta.

No Maracanã, uma semana depois, no dia 19, houve um novo empate, dessa vez com gols: 1 a 1, com Pedro marcando logo aos sete minutos de jogo e Giuliano forçando a decisão por pênaltis já no final do tempo regulamentar. Nos pênaltis, a taça ficou com o Flamengo, que venceu por 6 a 5 após Matheus Vital errar a cobrança nas alternadas e Rodinei sacramentar a conquista.