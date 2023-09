Paris Saint-Germain x Nice: veja informações da partida pelo Campeonato Francês

O Campeonato Francês terá sua quinta rodada começando nesta sexta-feira e o Paris Saint-Germain vai receber o Nice, no Parque dos Príncipes. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).

Os donos da casa emplacaram bons resultados após um começo com tropeços. O PSG entra em campo buscando a liderança, pois está em segundo lugar, com oito pontos, apenas dois atrás do Olympique de Marselha na classificação da Ligue 1. O técnico Luís Enrique afirmou que o objetivo do PSG é sair de campo com os três pontos.

"Será um jogo difícil, mas estaremos em casa e contamos com o apoio dos nossos torcedores para conseguirmos a vitória. Três pontos são o nosso objetivo. Queremos impor o nosso estilo de jogo, mas os nossos adversários também vão querer fazer isso. Caberá a nós garantir que mantemos a bola", disse.