Palmeiras só perdeu um dos últimos sete jogos contra o Goiás; veja retrospecto

O Palmeiras se apoia em um ótimo retrospecto recente diante do Goiás para o jogo desta sexta-feira (15), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Desde 2019, o Verdão enfrentou o Esmeraldino sete vezes. Foram quatro vitórias, dois empates e apenas um revés neste período.

A única derrota ocorreu em 2020, pelo Brasileirão daquele ano. O time goiano venceu em seu estádio pelo placar de 1 a 0, com gol marcado por Miguel Figueira nos acréscimos. Naquela ocasião, o Palmeiras foi escalado com jogadores que não estão mais no clube, como Ramires, Lucas Lima, Luiz Adriano e Emerson Santos.