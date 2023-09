Palmeiras pode ser forçado a jogar com dupla de zaga reserva contra o Goiás; entenda

Além disso, o atleta foi titular do Paraguai nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo, diante do Peru e da Venezuela. Ele atuou durante os 90 minutos de ambas as partidas.

Classificação e jogos Brasileirão

Este não é o único problema de Abel para o setor. Titular, o zagueiro Murillo acabou sendo expulso no clássico contra o Corinthians, que terminou empatado sem gols, e virou desfalque.

Sendo assim, o treinador pode ser obrigado a enviar a uma dupla de zaga completamente reserva a campo. Os prováveis titulares, neste caso, seriam Luan e Naves.

Experiente, Luan acumula 32 jogos disputados pelo Palmeiras nesta temporada (27 como titular). Já o jovem Naves jogou apenas oito partidas neste ano, sendo três como titular. Eles atuaram juntos três vezes em 2023: na derrota para o Bolívar, pela Libertadores, e nos clássicos contra Santos (0 a 0) e São Paulo (vitória por 2 a 0).

Todos os quatro atletas convocados serão avaliados pela comissão técnica da equipe. Se reunirem condições de jogo, serão relacionados para o duelo diante do Goiás. A ideia de Abel Ferreira é contar com todos à disposição.