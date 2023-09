Palmeiras empata com Ferroviária, e Paulista feminino terá Derby nas quartas; veja duelos

A primeira fase do Campeonato Paulista teve seu fim nesta quinta-feira com a disputa da 11ª rodada. O Palmeiras empatou por 2 a 2, na Fonte Luminosa, e conquistou a última vaga na semifinal do Estadual. As Palestrinas ficaram com 22 pontos, na quarta colocação, atrás de Corinthians, São Paulo e Santos, que já estavam classificados. A Ferroviária, por sua vez, na quinta posição, disputará a Copa Paulista.

Na semifinal, Corinthians (1°) x Palmeiras (4°) se enfrentam por uma vaga na final. Santos (2°) x São Paulo (3°) definem o outro finalista.

Os quatro gols do jogo saíram na reta final do primeiro tempo. Amanda Gutierres e Rosa Miño fizeram para o Palmeiras, enquanto Mylena Carioca fez os dois da Ferrinha.