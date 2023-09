Nikão diz que passou por "momento difícil" no Cruzeiro e celebra gol marcado na vitória contra o Santos

O Cruzeiro venceu o Santos por 3 a 0 nesta quinta-feira, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, encerrando um jejum de oito jogos sem vencer. Nikão, que deu um assistência e marcou um gol, celebrou o tento e agradeceu ao técnico Zé Ricardo.

"Para mim, é uma mistura de sentimento. Só Deus e a minha família sabem o que eu passei. Passei por um momento muito difícil, profissionalmente, mas estou muito feliz por ter feito o gol, ajudado o Cruzeiro a conseguir essa vitória que há algum tempo não vinha", declarou em entrevista ao Premiere.

"Feliz pela vinda do Zé Ricardo, um cara que me deu total confiança, um cara que eu já conheço de outros jogos, de enfrentar. É um cara que é muito bem visto no meio do futebol, pela sua maneira de lidar com atletas. É muito fácil as pessoas estarem do seu lado quando as coisas estão dando certo, mas esse momento foi bom que eu pude ver quem realmente torcia por mim, acreditava em mim e no meu potencial. Só tenho que comemorar muito, agradecer a todos do clube por esse momento. Ao Ronaldo, o Paulo André, e principalmente o Paulo Autuori, que é um cara referência no futebol e tem me ajudado bastante em todos os sentidos", continuou.