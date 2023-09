Neuer sofre contusão na panturrilha e tem retorno ao Bayern adiado

?? Tuchel on @Manuel_Neuer: "Manu was so close to making his comeback, but started experiencing calf problems on the other leg. He's still doing some running work in training and we're taking all the necessary precautions. The plan is for him to return to goalkeeper training next... pic.twitter.com/FUKXiWLGX7

? FC Bayern Munich (@FCBayernEN) September 14, 2023

Neuer ainda não disputou nenhum jogo em 2023 por conta de uma fratura na perna direita, sofrida em dezembro do ano passado em um acidente de esqui. A lesão fez com que o arqueiro ficasse afastado por muito tempo do Bayern, que contratou Sommer para substitui-lo na época.

A última vez que Neuer esteve em campo foi em novembro, quando caiu na primeira fase da Copa do Mundo junto da Alemanha.

A expectativa é de que o camisa 1 pudesse retornar no confronto desta sexta-feira contra o Bayern Leverkusen. No entanto, por conta da contusão, Sven Ulreich deve continuar debaixo das traves dos bávaros.