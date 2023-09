Meia Paulinho comemora liberação de São Januário para sequência do Vasco no Brasileirão

Na última quarta-feira, o Vasco conseguiu a liberação de São Januário para receber torcedores. Com isso, os cruzmaltinos vão ter apoio em casa na sequência do Campeonato Brasileiro. O meia Paulinho vibrou com a notícia e exaltou a força da torcida no estádio.

"Estamos felizes pela liberação de São Januário. Ainda não tive a chance de atuar no estádio lotado. Já assisti pela televisão. São Januário é nossa força e estou ansioso para sentir a energia da torcida", disse.