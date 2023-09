Luxemburgo explica mudanças feitas no Corinthians contra Fortaleza e reforça foco na Sul-Americana

"Veríssimo não jogou porque teve um problema de panturrilha e surgiu um problema no joelho que ele já tinha, que precisou operar. Ele fez uma preparação muito boa, falei que ele precisava treinar mais antes de estrear. Ele fez jogos maravilhosos, mas do último jogo para cá a panturrilha inchou e atrapalhou o joelho. Veríssimo entraria em caso emergencial. Se eu não colocasse ele em condições normais, seria doido", explicou o treinador.

O treinador também falou das escolhas por jogadores que vinham atuando pouco, como Pedro, que iniciou o confronto contra o Fortaleza marcou o gol da equipe, e Cantillo, que entrou no segundo tempo.

"Pedro mereceu voltar ao time pois ele tem se empenhado bastante, precisava de mais um jogador por dentro, com característica de velocidade. Nós não tivemos seis jogadores, alguém tinha que vir. Cantillo teve uma lesão, ficou muito tempo para recuperar e voltou. O Pedro foi o primeiro jogador da base que coloquei para jogar, contra o Fortaleza. Ele saiu no intervalo porque não conseguiu fluir. Tinha que colocar dois atacantes, e o Pedro se encaixa nisso. Ele tem que mostrar nos treinamentos que merece. O Maycon, por exemplo, buscou o espaço dele. Todo mundo tem que estar preparado, porque vamos precisar. Precisei do Cantillo, o Fausto não pôde viajar, Moscardo voltou ontem de viagem, sentiu a correria da partida. Tive que colocar os caras para jogar", disse o técnico, que não concorda com a visão que o Corinthians briga contra a zona de rebaixamento.

"Eu vi a classificação agora. O Santos está com 21 pontos. Você está colocando a gente como se fosse uma situação extrema. Vocês querem colocar a gente ali. Olhando a tabela, você vai ver que o Santos tem 21 pontos e não ganhou, ficou com cinco pontos de diferença. Vejo o futebol de uma maneira diferente. Eu acredito no trabalho, estamos pensando na Sul-Americana, são dois jogos para chegar a final", finalizou.

Com a derrota, o Corinthians se manteve na 14ª posição do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos conquistados. O próximo compromisso da equipe será na segunda-feira, contra o Grêmio, em jogo adiado da 15ª rodada do Brasileirão.